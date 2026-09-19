Moreno convoca a comercios gastronómicos a participar de la primera Noche de los Bares

_La iniciativa se realizará el 2 de octubre, con tiempo de inscripción hasta el 25 de este mes, y convoca a establecimientos con salón a ofrecer promociones, descuentos y propuestas especiales para vecinos, vecinas y visitantes_

El Municipio de Moreno, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), invita a los comercios gastronómicos del distrito a participar de la primera Noche de los Bares, una iniciativa que busca visibilizar, acompañar y promover el turismo de cercanía y la oferta gastronómica local.

La jornada se realizará el 2 de octubre desde las 17 hs y propone generar una noche especial para que vecinos, vecinas y visitantes puedan recorrer distintos espacios gastronómicos y conocer propuestas locales de calidad y accesibles.

La convocatoria está dirigida a comercios gastronómicos que cuenten con atención al público y salón.

Cada establecimiento podrá sumarse con una propuesta especial para esa noche, que puede incluir descuentos, promociones, combos, degustaciones, sorteos, regalos, productos especiales u otras acciones que el comercio quiera ofrecer.

Para participar, los comercios deberán enviar la siguiente información, hasta el 25 de septiembre, por mail turismo@moreno.gov.ar o whatsapp 11 5610-5582: Nombre del comercio, Dirección, Logo, Redes sociales, Propuesta o beneficio que ofrecerán durante la jornada.

Con esta acción, el Gobierno local busca poner en valor la gastronomía y la identidad de Moreno, promover el consumo local y generar una nueva idea para recorrer, conocer y disfrutar los distintos espacios que forman parte de la variedad de oferta gastronómica del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno