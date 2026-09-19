Ituzaingó cayó ante Villa Dálmine y descendió a la Primera C

Ituzaingó perdió 3-1 ante Villa Dálmine en Campana y quedó condenado al descenso a la Primera C, cuando todavía restan seis fechas para finalizar el campeonato de la Primera B.

El equipo del Oeste, que había conseguido el ascenso a la tercera categoría la temporada pasada, atravesó una campaña muy complicada y permaneció durante todo el torneo en el último lugar de la tabla.

La derrota ante Dálmine terminó de sentenciar su destino.

Con apenas una victoria en 36 partidos, 12 empates y 22 derrotas, el Verde suma 15 puntos y es el equipo que más partidos perdió y más goles recibió en el certamen, con 58 tantos en contra.

Su único triunfo llegó en la fecha 19, cuando venció 2-0 a Real Pilar como local.

Desde entonces, los resultados no alcanzaron para revertir la situación y el descenso terminó consumándose antes del cierre del campeonato.

A lo largo de la temporada, además, Ituzaingó tuvo cuatro entrenadores: Diego Herrero, Guillermo Szeszurak, Matías De Cicco y Diego Ayoroa.

El Verde deberá afrontar ahora las últimas seis jornadas ya descendido, mientras comienza a pensar en la próxima temporada y en el objetivo de regresar rápidamente a la Primera B.

Foto Prensa Ituzaingó