Femicidio en Lomas de San José: denunció la muerte natural de su pareja pero la habría asesinado

Lucas Nittoli denunció que su pareja había muerto debido a complicaciones de una grave enfermedad. La Justicia lo acusó de femicidio, apoyada en la evidencia aportada por la ciencia forense. La víctima, Karina Villarruel, de 43 años, tenía dos hijos. El acusado enfrenta una pena de prisión perpetua.

El martes 15 de septiembre, alrededor de las 15 horas, el servicio de emergencias 911 recibió una llamada en la cual alertaban sobre el fallecimiento de una mujer en el barrio Lomas de San José de Moreno Norte. Hasta el domicilio consignado, Italia al 918 entre Bolivia y Paraguay, se dirigió un móvil del Comando de Patrullas.

Los policías verificaron la situación y convocaron a una ambulancia de SAME. El médico constató la ausencia de signos vitales y certificó el fallecimiento. Como marca el protocolo aplicado a estos casos, la Fiscalía en turno ordenó la operación de autopsia, que se realizó en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez.

La víctima fue identificada como Karina Villarruel, de 43 años. La mujer, madre de dos hijos (una joven de 19 años y un chico de 11), vivía en esa casa desde 2021. Desde agosto de 2023 estaba en pareja con Lucas Nittoli, de 35. Ambos trabajaban en un comercio propiedad de la familia.

Justamente Nittoli fue quien denunció el deceso. Le dijo a los uniformados que la mujer presentaba múltiples problemas de salud, entre ellos un cáncer de colon. Una fuente vinculada al círculo íntimo de la víctima dijo que desconocían ese diagnóstico. Para ellos fue solo una excusa para justificar la muerte. También aseveraron que Villarruel sufría violencia de género, pero no se animó a presentarse ante la justicia.

Cuando el Dr. Martín Borgnia (titular de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez) recibió el informe preliminar de la necropsia, ordenó la detención de Nittoli. En el escrito se consignaba que el médico “determina como causal de muerte insuficiencia respiratoria secundaria a asfixia mecánica producto de un mecanismo de compresión extrínseca”. Es decir, fue ahorcada.

Nittoli fue capturado por personal policial en la tarde del miércoles 16 de septiembre, cuando caminaba por la calle Francia, metros antes de su cruce con Bolivia. Una vez esposado, fue llevado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde verificaron que poseía “lesiones de tipo estigmas ungueales en ambos antebrazos”. La víctima se había defendido y clavado las uñas en su agresor.

El viernes 18, cerca del mediodía, Nittoli se sentó frente a Borgnia. Asistido por un defensor oficial, ensayó una serie de argumentos para desligarse del asesinato. El fiscal lo imputó por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Lisa y llanamente, femicidio. Quedó alojado en los calabozos de la comisaría 1ª de Moreno. Enfrenta la pena de prisión perpetua.