El Hospital Posadas fortalece el abordaje integral de la epilepsia

El Hospital Posadas realizó una acción de visibilización de la epilepsia mediante la iluminación de su edificio, en el marco de una iniciativa destinada a concientizar sobre una condición que afecta al 2% de la población.

Desde la institución destacaron que, con un tratamiento adecuado, alrededor del 70% de las personas con epilepsia puede llevar una vida plena.

Para quienes no responden a las terapias convencionales, el hospital cuenta con distintas alternativas que son evaluadas de manera individual y mediante un abordaje multidisciplinario.

Cuando el caso lo requiere, se realizan estudios de alta complejidad para determinar la estrategia terapéutica más adecuada.

Entre las opciones disponibles se encuentran la dieta cetogénica, la cirugía resectiva y distintos tratamientos de neuromodulación.

El Hospital Posadas recibe tanto a niños como a adultos derivados desde distintos puntos del país y se consolida como un centro de referencia para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la epilepsia, incluidos los casos de mayor complejidad.

Hospital Posadas