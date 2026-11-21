Un nuevo asalto en el barrio Alcorta de Moreno Sur se conoció en los últimos días y tuvo como objetivo a una adulta mayor. Ocurrió en la madrugada del viernes 13 de noviembre, dos días antes del golpe en las inmediaciones del museo Alcorta, en el que delincuentes se llevaron los ahorros de una pareja de la tercera edad.

En este caso, un grupo de ladrones forzaron la reja de una ventana que daba a la calle Centenario, casi esquina Sáenz Peña. A las 2:38 ingresaron. Encontraron a la dueña de casa durmiendo. Sin maltratarla, más allá del susto inicial, le exigieron la entrega de dinero. La mujer les dijo que no tenía nada. Luego de revisar las distintas habitaciones, escaparon sin llevarse nada.

Pudimos confirmar con una persona del círculo íntimo de la víctima estos datos. La señora está muy asustada. Las imágenes que acompañan este texto corresponden a una cámara de seguridad particular. La familia no había realizado la denuncia, al menos hasta el miércoles. El lugar del hecho es jurisdicción de la comisaría 1ª.

Evidentemente estamos ante una banda de malvivientes que realizaron un trabajo de inteligencia minucioso y detectaron objetivos en la zona. Buscan adultos mayores y analizan las defensas de las casas. Más allá del trabajo de campo, es lógico que utilicen la tecnología para planificar el golpe. Por ejemplo, las imágenes que almacena Google Maps corresponden a febrero del 2025. Es decir, están relativamente actualizadas.

Ante estas circunstancias, es fundamental el apoyo de los vecinos y el armado de redes de comunicación. Hay que cuidar a los adultos mayores.