Un informe nacional reveló que existe una diferencia entre las experiencias de violencia y la capacidad de reconocerlas como tales.

Además, solo el 18% de las mujeres que atravesaron estas situaciones realizó una denuncia formal.

Nueve de cada diez mujeres en Argentina atravesaron alguna situación de violencia de género, según un relevamiento que expuso la magnitud de una problemática que muchas veces no es identificada por quienes la padecen.

El estudio, elaborado a partir del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, indicó que el 53% de las encuestadas manifestó espontáneamente haber sufrido discriminación o violencia de género. Sin embargo, cuando se consultó por experiencias concretas de la vida cotidiana, la proporción ascendió al 88%.

Uno de los datos que se desprende del informe es que el 35% de las mujeres no reconoce inicialmente como violencia determinadas conductas de maltrato psicológico, control o violencia económica.

Entre las situaciones relevadas, el 72% señaló haber sufrido desestimación de sus opiniones y el 71% insultos o maltrato verbal.

En el ámbito económico, al 44% de las madres no les pagaron la cuota alimentaria. Por otra parte, el 51% manifestó haber experimentado agresiones físicas y el 48% haber sentido temor por su vida durante una discusión.

El relevamiento también incorporó la violencia digital vinculada con la inteligencia artificial: el 17% de las personas consultadas afirmó haber estado expuesta o haber recibido imágenes íntimas de mujeres o niñas manipuladas o creadas mediante estas tecnologías.

Las dificultades para pedir ayuda y denunciarPese a que el 79% de la población considera que la violencia contra las mujeres es un problema grave o muy grave, el 41% reconoce tener poca o ninguna información sobre cómo ayudar a una víctima.

La posibilidad de buscar acompañamiento también presenta dificultades. Entre las mujeres que atravesaron situaciones de violencia, solo el 18% realizó una denuncia formal y apenas el 8% acudió a un servicio público especializado. Además, el pedido de ayuda a familiares y amistades se ubicó en el 24% en ambos casos.

El informe identificó distintos motivos que pueden desalentar las denuncias. El 65% de la población considera que las mujeres no denuncian por temor a sufrir mayores represalias por parte del agresor.

A su vez, el 54% señala el miedo a recibir un maltrato o no ser escuchadas en las dependencias estatales, mientras que el 45% considera que las leyes vigentes son poco o nada efectivas.También se detectó que el 27% de las personas todavía sostiene que los conflictos de pareja deben resolverse exclusivamente en el ámbito privado.

El reconocimiento de la violencia

El Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres mostró que solo el 31% de la población alcanza niveles altos o muy altos de conocimiento sobre esta problemática.

La diferencia entre mujeres y varones también quedó reflejada en los resultados: el 41,3% de las mujeres se ubicó en los niveles superiores de concientización, frente al 20,9% de los hombres.

El estudio fue impulsado por la Fundación Instituto Natura junto a Avon y se realizó entre junio y julio de 2026, mediante cuestionarios online a 1.619 personas mayores de 18 años de distintos puntos del país.Por último, el relevamiento destacó el papel de las campañas de sensibilización: el 53% de la población recordó haber recibido mensajes sobre violencia de género durante el último año y el 32% afirmó que esas iniciativas le permitieron identificar situaciones que antes no reconocía.