La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y establece un régimen permanente que mantiene los principales beneficios de la normativa de emergencia. También contempla pensiones, cobertura médica, actualización de aranceles y nuevas pautas de financiamiento y control.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que establece un marco estable para garantizar la continuidad de las prestaciones y los beneficios destinados a las personas con discapacidad.La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de los 71 legisladores presentes.

De esta manera, se mantiene gran parte del esquema contemplado en la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, pero se elimina su carácter transitorio para darle vigencia permanente.

Entre sus principales disposiciones, la nueva norma permite compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esta posibilidad, los ingresos no deben superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En materia de cobertura de salud, garantiza las prestaciones básicas del programa federal Incluir Salud para las personas que perciben la pensión por discapacidad.Financiamiento y controlesLa ley también incorpora disposiciones sobre el financiamiento del sistema.

Establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.A su vez, crea un esquema de auditorías periódicas que contempla el intercambio de información entre distintos organismos del Estado, entre ellos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.

El procedimiento deberá respetar el debido proceso inclusivo.Otro de los puntos incorporados establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la normativa.

El debate en el SenadoDurante la sesión, el oficialismo defendió la creación de un régimen permanente en lugar de extender la emergencia por otro año.

El senador Agustín Monteverde sostuvo que la iniciativa busca dar previsibilidad y asegurar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas.Desde la oposición, Alicia Kirchner consideró que la aprobación representa una respuesta importante, aunque no definitiva.

Por su parte, Lucía Corpacci señaló que la sanción fue posible por los reclamos y la movilización de las organizaciones de personas con discapacidad.

También intervinieron Alejandra Vigo, Martín Goerling Lara y Maximiliano Abad, quienes hicieron referencia a la necesidad de garantizar los servicios, la continuidad de las prestaciones y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la norma como un acuerdo político y social y destacó que establece un marco de mayor previsibilidad, transparencia y estabilidad para el sistema.