El último Boletín Epidemiológico Nacional informó dos nuevos casos en la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los contagios confirmados hasta el momento son importados y 14 casos permanecen clasificados como probables.El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 44, registró dos nuevos casos de dengue, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, el total de contagios confirmados desde el comienzo de la temporada llegó a ocho en todo el país.Según el informe, ninguno de los casos confirmados tuvo origen autóctono.

Los contagios están vinculados con antecedentes de viaje al exterior: tres corresponden a la provincia de Buenos Aires, con viajes a Brasil y Ecuador; tres a la Ciudad de Buenos Aires, con antecedentes de viaje a Perú y Brasil; uno a Santa Fe, con viaje a Perú, y otro a Santa Cruz, con antecedente de viaje a Costa Rica.

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, se notificaron 1.453 casos sospechosos.

De ese total, 746 fueron descartados, 685 continúan en estudio y 14 fueron clasificados como probables.

El escenario actual mantiene una tendencia que sugiere la interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades sanitarias sostienen la importancia de continuar con la vigilancia y el seguimiento de posibles contagios.

Situación del chikungunya

El mismo relevamiento indicó que durante la última semana analizada no se registraron nuevos casos de fiebre chikungunya.

Hasta el momento, se mantiene un único contagio confirmado en el departamento de Orán, provincia de Salta, en una persona con antecedente de viaje a Bolivia.

Aunque el nivel de riesgo actual es bajo, el informe señala la necesidad de mantener una vigilancia intensificada, especialmente en el Noroeste argentino, donde se registró un brote, y de continuar buscando posibles casos entre las personas que presentan cuadros de fiebre sin una causa específica.