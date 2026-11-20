La actividad incluyó la proyección del documental “Thomas Kuhn: una mirada desde el sur” y un intercambio sobre la influencia de sus ideas en la región y la producción de conocimiento científico.

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) llevó adelante el conversatorio “Thomas Kuhn: una mirada desde el sur: recepción sudamericana del pensamiento kuhniano”, una propuesta de reflexión sobre el pensamiento epistemológico del filósofo y su influencia en Latinoamérica.

La jornada comenzó con la proyección del documental “Thomas Kuhn: una mirada desde el sur”, a partir del cual se abordaron distintas perspectivas sobre la concepción kuhniana del conocimiento científico y las formas en que sus textos fueron recibidos en la región.

El encuentro también propuso debatir sobre la producción científica y su relevancia en la sociedad contemporánea.

Participaron como expositores Leandro Giri, integrante de la producción del documental, y los docentes de la UNM Bruno Massare y Juan Javier Nahabedian. La moderación estuvo a cargo de Alexis Burgos, también docente de la Universidad.

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