La Ley 15.657 modificó el Código de Tránsito bonaerense e incorporó nuevas disposiciones para ordenar la circulación en las intersecciones.

Entre los principales cambios, establece que quienes circulan por avenidas, rutas y autopistas tienen prioridad frente a los vehículos que ingresan desde calles de menor jerarquía.

Desde noviembre rigen nuevas reglas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 15.657, que modificó el Código de Tránsito provincial. La reforma establece distintas situaciones en las que deja de aplicarse la prioridad de paso para quien se aproxima desde la derecha.

La normativa fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 6 de octubre de 2026 y promulgada el 30 de ese mes.

A través de la incorporación del artículo 28 quater a la Ley 13.927, se establecieron criterios específicos para resolver el paso de vehículos en cruces entre calles y vías de distinta jerarquía.

Uno de los cambios centrales es que los conductores que circulan por avenidas, rutas, autopistas, semiautopistas o carreteras tienen prioridad sobre quienes intentan ingresar o cruzar desde una calle de menor importancia, independientemente del lado por el que se aproximen.

En esos casos, el vehículo que pretende incorporarse debe detener su marcha antes de avanzar.

La reforma también contempla otras situaciones en las que la prioridad de la derecha deja de tener vigencia.

Entre ellas se encuentran los cruces con señalización que indique lo contrario, el paso de vehículos ferroviarios y la circulación de servicios de emergencia con las señales de advertencia activadas.

Asimismo, se mantiene la prioridad de los peatones que cruzan o están por hacerlo por una senda peatonal o un paso habilitado. En las rotondas, quienes ingresan deben ceder el paso a los vehículos que ya circulan en su interior.

Otro de los puntos establece que los vehículos que transitan por calles pavimentadas tienen prioridad sobre los que circulan por calles de tierra.

También pierde la prioridad quien se detiene por completo antes de una encrucijada cuando otro vehículo llega en movimiento, mientras que quienes giran hacia una calle transversal deben esperar a los que ya circulan por esa vía.

En los cruces donde se forman filas de vehículos con circulación lenta en ambas arterias, el paso debe alternarse, permitiendo avanzar a un vehículo por vez desde cada lado.

La ley incluye además disposiciones para zonas rurales: peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, excepto cuando exista señalización que les otorgue prioridad.

En las cuestas estrechas, debe retroceder el vehículo que desciende, salvo que transporte un acoplado o remolque, situación en la que la obligación se invierte.

Por último, la normativa establece un orden de prioridades cuando coinciden varias de estas excepciones y aclara que, cuando ninguna resulta aplicable, se mantiene la regla general: tiene prioridad el vehículo que se aproxima desde la derecha.

Los cambios buscan unificar criterios de circulación y aportar mayor claridad a los conductores.

La nueva legislación no tiene efecto retroactivo, por lo que los accidentes ocurridos antes del 30 de octubre de 2026 deben analizarse según las disposiciones vigentes al momento de cada hecho.