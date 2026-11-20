Trenes Argentinos informó que se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata y Junín durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril.

Los boletos para la temporada estival están a disposición a través de la web oficial (https://webventas.sofse.gob.ar/) o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once.A partir de noviembre se incorporó la posibilidad de abonar los pasajes, desde la página web, en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, a través de Mercado Pago.

Para los montos de entre 60 y 120 mil pesos se habilitan las 3 cuotas, a partir de 120 mil el pago se podrá efectuar en 6 cuotas. En boleterías se continuará abonando en efectivo o en un pago.

_SERVICIOS_

*Buenos Aires – Mar del Plata -desde el 14 de diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril-

*El marplatense ofrece tres servicios diarios.

De lunes a viernes salen a las 6:07 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:21 y a las 17:11 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal- de lunes a viernes, Los sábados a las 6:10 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:29 y 17:09 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal-; y los domingos y feriados a las 6:12 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:41 y 16:23 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal-.

El regreso será a la 1:09 -con seis paradas intermedias-, 13:06 -parando en todas las estaciones intermedias- y 16:10 -con seis paradas intermedias-, los sábados a la 1:16 -con seis paradas intermedias-, 13:10 -parando en todas las estaciones intermedias- y 16:13 -con seis paradas intermedias- mientras que los domingos y feriados lo harán a la 1:11 -con seis paradas intermedias-, 13:19 -parando en todas las estaciones intermedias- y a las 15:15 -con seis paradas intermedias-.

Asimismo, se adiciona un refuerzo directo con salida los viernes a las 14:23 y retorno de Mar del Plata los domingos a las 23:16. Los pasajes tienen un costo de 40.500 pesos para la clase primera y 48.600 para pullman, entre Constitución y Mar del Plata.

*Buenos Aires-Junín -diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril

-*Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín dependerá de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias.

Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar a https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/servicios-regionales-larga-distancia/buenosaires-junin

El servicio se detiene en 13 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortinez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/servicios-regionales-larga-distancia

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