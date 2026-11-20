El ex intendente de Moreno, Walter Alejandro Festa, firmó un juicio abreviado donde acepta la condena a tres años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de las costas del proceso. La medida fue conocida este martes, pero recién este jueves pudo ser confirmada. Festa estaba acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, peculado (desvío de fondos públicos para beneficio propio o de terceros) y falsedad ideológica (en resumen, la confección de documentos públicos “truchos”).

Walter Alejandro Festa, intendente de Moreno durante el período comprendido entre el 10 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2019, momento en que entregó la gestión municipal a Mariel Fernández, firmó un juicio abreviado mediante el cual aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de las costas del proceso. Festa fue asesorado por el Dr. Fernando Falco.

Festa no era el único imputado en esta causa. También fueron procesados Lucía Vázquez (empleada municipal), Gisela Alejandra Hauscarriaga, Jorge Alberto Vila, Fernando Sebastián Adorno, Hugo Rubén Ortiz. Las últimas cuatro personas eran integrantes del movimiento social “Octubres”. Todos habrían aceptado un juicio abreviado, con penas de prisión en suspenso, a excepción de Vázquez, quien, según nuestras fuentes, intentaría demostrar su inocencia en un juicio oral y público.

La maniobra que le imputaron a Festa y los otros acusados, según la investigación realizada por la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, en aquel momento a cargo de la Dra. Gabriela Urrutia y del secretario Dr. Walter Velázquez (hoy en la práctica particular), siguió una práctica usual en la administración pública pero pocas veces denunciada: contrataban personal que no cumplía funciones en la municipalidad y esos sueldos eran percibidos por un dirigente social para el desarrollo de actividades políticas partidarias.

Según el resumen realizado por la fiscalía en el documento donde solicitó la elevación a juicio, Festa le había ordenado a la empleada del área de recursos humanos de la municipalidad Lucía Alejandra Vázquez que armara un decreto para nombrar a Jorge Alberto Vila como asesor de gabinete en reemplazo de Fernando Sebastián Adorno, quien tuvo alta en abril del 2018. Los decretos de baja y alta (Nº 0723 y Nº 734) fueron confeccionados el 5 de abril del 2019 pero retroactivos al 1º de abril de ese mismo año, lo que constituyó, según la justicia, una falsedad ideológica. La fiscalía sostuvo que ni Vázquez ni Festa podían desconocer esta situación

¿Qué funciones desempeñaba Adorno? ¿Qué funciones iba a desempeñar Vila? Ninguna. Según la pesquisa, el dinero del sueldo tenía como destinatario a Hugo Rubén Ortiz, dirigente del movimiento “Octubres” de Moreno. Los detectives detectaron que esa misma práctica con Ortiz como receptor final la realizaban con la empleada municipal Gisela Alejandra Hauscarriaga. Tampoco prestaba servicio alguno en la comuna.

¿Había algún tipo de contraprestación? Según el expediente judicial, con este dinero Ortiz financiaba movilizaciones en apoyo al entonces intendente Festa, e incluso habían participado de un acto encabezado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Merlo. El movimiento Octubres es un espacio político-social con presencia nacional, principalmente en el conurbano bonaerense. La organización es liderada a nivel nacional por el ex diputado nacional y ex parlamentario del Mercosur, Gastón Harispe.

Todo terminó el 10 de abril del 2019 cuando la justicia ordenó una serie de allanamientos en espacios vinculados al movimiento Octubres en Moreno y detuvieron a cuatro personas, entre ellas a Hugo Rubén Ortiz. Las fuentes consultadas señalaron que los policías a cargo de la redada secuestraron anotaciones y teléfonos, los cuales fueron peritados. Estos aparatos habrían sido claves para desentrañar la trama delictiva.

El acuerdo firmado por Festa fue ofrecido en su momento por el Dr. Guillermo Massaroni, fiscal de juicio, y debe ser convalidado en los próximos días por el Tribunal Oral Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes. Esta información también fue confirmada por Walter Festa, al que consultamos mediante WhatsApp.

No es el único proceso que enfrenta Festa en la justicia provincial. La UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez del Dr. Leandro Ventricelli lo investiga por enriquecimiento ilícito. En esta causa también es mencionada la ex esposa de Festa, Romina Uhrig. Uhrig cumplió funciones jerárquicas durante la gestión de Festa (estuvo como cabeza de una secretaría y de una subsecretaría), además de ser diputada nacional en el período 2019-2021. En este cargo no presentó proyecto alguno y pese a hacer campaña en el 2017 por la interrupción voluntaria del embarazo, cuando tuvo que votar la iniciativa que finalmente fue aprobada por mayoría, se abstuvo. Pero Uhrig se hizo conocida a nivel nacional a partir de su participación en el reality Gran Hermano, emitido por la señal de Telefe.

La investigación en esta etapa está siendo realizada por peritos contables de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, quienes analizan la situación patrimonial de Festa, de su círculo íntimo y allegados, además de la supuesta existencia de testaferros. No hay avances significativos en los últimos tiempos. Hasta el momento ni Festa ni Uhrig están imputados; son objetos de pesquisa.

De la mano de esta investigación, existe una denuncia que está radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón que comanda el Dr. Jorge Rodríguez. Interviene también el organismo nacional especializado en lavado de activos, justamente el motivo de la investigación. La suerte de este expediente está íntimamente vinculada a lo que ocurra con la demanda por enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria. No se esperan novedades en el cortísimo plazo.