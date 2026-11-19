El día 18 de noviembre de 2026 se llevaron a cabo 136 allanamientos conjuntos y coordinados en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII”.

Se trata de la octava Operación de estas características ejecutada por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.

Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Nueve fiscalías especializadas funcionaron como Nodos en la investigación y detección de los responsables. En el caso del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, intervino la UFI N° 7, la cual está a cargo de las Dras. Érica Chiessi y Solange Castelli y son piezas fundamentales las Dras. Cecilia Villagra cecilia y Graciela Celayes del Viso.

Luego de una ardua investigación se llevaron a cabo 136 allanamientos en los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno y Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana. Específicamente en nuestra región fueron tres los puntos en los que irrumpieron los policías y encontraron elementos de interés para la causa: barrio Cuatro Vientos (Trujui), barrio Atalaya (La Reja) y en el centro de Paso del Rey.

Como resultado de la Operación podemos destacar lo siguiente: de un total de 123 personas identificadas, 119 pertenecen al género masculino, 4 al género femenino, con la particularidad de haberse encontrado 8 menores de edad que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 15 y los 77 años.

Respecto de los involucrados, se advirtió que 7 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que uno pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Finalmente, se identificaron 91 menores de edad convivientes con los involucrados y 7 posibles víctimas.

Dentro de los domicilios allanados, se incluye una unidad carcelaria, en donde el investigado se halla privado de la libertad por el delito de abuso sexual infantil agravado por el vínculo. En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron 70 computadoras, 95 dispositivos de almacenamiento, 176 celulares y 2 armas de fuego. A su vez, se realizaron 57 triages y/o visus sobre los elementos digitales secuestrados.

La unidad coordinadora destacó la esencial participación de efectivos y expertos pertenecientes a las fuerzas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del Comisario Patricio Castro; la División Delitos Informáticos de Azul, Junín, Luján, Marcos Paz, Morón y San Nicolás, la Sub DDI de Arrecifes; la Estación de Policía Departamental Quilmes; el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas de la Departamental Berazategui; Regiones Interior Sur, AMBA Norte y Bragado de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual (PFA); las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Chascomús, Junín, Mar del Plata, Necochea y Pinamar. Además, fue destacada la ayuda de los municipios de Moreno y General Rodríguez.