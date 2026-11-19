Siete de cada diez declaraciones testimoniales realizadas por niñas, niños y adolescentes en el Ministerio Público Tutelar durante 2025 estuvieron relacionadas con situaciones de abuso sexual.

En el Día Mundial para la Prevención de esta problemática, el organismo lanzó una iniciativa para promover la escucha y la protección de las víctimas.

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires presentó la campaña «Hablemos de lo que no se ve», una propuesta que busca poner en evidencia los temores, la vergüenza y la culpa que muchas veces dificultan que niñas, niños y adolescentes puedan contar situaciones de abuso sexual.

La iniciativa se difundió el 19 de noviembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. A través de una pieza audiovisual con escenas cotidianas y frases como «No puedo decir nada», «Me van a retar si cuento algo» y «Nadie me va a creer a mí», la campaña apunta a mostrar los pensamientos que pueden permanecer ocultos en quienes atraviesan estas situaciones.

El organismo remarcó la importancia de generar espacios de confianza para que las víctimas puedan hablar sin miedo a ser juzgadas ni responsabilizadas por lo sucedido.

En ese sentido, la asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley, señaló que es fundamental que encuentren personas adultas dispuestas a escucharlas, creer en sus relatos y brindarles protección.

Los datos de las declaraciones testimoniales

Durante 2025, los equipos profesionales del Ministerio Público Tutelar acompañaron más de 800 casos en su Sala de Entrevistas Especializada (SEE). Siete de cada diez estuvieron relacionados con situaciones de abuso sexual.

El dispositivo funciona desde 2018 y está destinado a recibir declaraciones testimoniales de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales. Cuenta con profesionales de la psicología especializados en técnicas de entrevista investigativa forense y tecnología para registrar los testimonios.

El espacio está dividido en dos sectores: uno donde se realizan las entrevistas y otro desde el cual las personas autorizadas por la Justicia pueden observarlas.

Esta modalidad permite preservar la privacidad de los chicos, evitar el contacto directo con quienes siguen las declaraciones y reducir la necesidad de que deban repetir sus relatos durante el proceso.

Entre las herramientas implementadas también se encuentran los videos anticipatorios, que explican cómo será la intervención judicial, y las Salas de Regulación Emocional, destinadas a acompañar a las víctimas durante esas instancias.Por su parte, la asesora general tutelar adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Grindetti, advirtió que el abuso sexual puede ocurrir en entornos cercanos y de confianza, por lo que sus consecuencias pueden permanecer ocultas durante mucho tiempo.

Finalmente, el Ministerio Público Tutelar recordó estimaciones internacionales difundidas en el marco de la campaña, según las cuales una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 varones sufrió abuso sexual durante la infancia.