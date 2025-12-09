Barrio Altos del Oeste: Un grupo de violentos intentó usurpar una vivienda con la familia dentro

Un grupo de personas, provenientes de Tres de Febrero, ingresaron violentamente a una vivienda del barrio Altos del Oeste de General Rodríguez. Intentaron usurparla, aprovechando que solamente estaba habitada por una mujer y su hija. Fueron detenidos por la Policía.

Un llamado al servicio de emergencia 911 alertó de una situación que se estaba viviendo en el barrio Altos del Oeste de General Rodríguez. Siete personas ingresaron en una vivienda ubicada sobre la calle Blas Pascal entre Costa Rica y Colombia. Lo hicieron bruscamente, forzando la puerta de entrada. Sorprendieron a las moradoras, una mujer y su joven hija. Quienes irrumpieron les dijeron que la casa era de ellos y que tenían papeles que lo confirmaban.

Los oficiales que llegaron en el primer móvil trataron de calmar los ánimos. Eran las 12:30 horas de este jueves 4 de diciembre. Los policías pidieron refuerzos, al verse superados en número. Procedieron a identificar a todos los participantes. Los civiles estaban todos domiciliados en el partido de Tres de Febrero.

Los agentes se comunicaron con la ayudante fiscal Cecilia Villagra, funcionaria de la UFI Nº 7 liderada por la Dra. Érica Chiessi y la Dra. Solange Castelli. Villagra dio instrucciones de que se realizara un relevamiento vecinal para confirmar quiénes habitaban esa casa. Los testimonios coincidieron que eran las dos mujeres y desde hacía bastantes años. Dispuso que los protagonistas del incidente sean trasladados a la Comisaría 2º de General Rodríguez.

En la seccional policial quedaron aprehendidos quienes irrumpieron en la vivienda. Son cuatro mujeres y tres hombres, algunos menores de edad. Fueron imputados por los delitos de “usurpación y violación de domicilio”. La mujer de mayor edad, que lideraba el grupo, declaró ante la Dra. Chiessi y sostuvo la titularidad del domicilio, pero no pudo acreditar con ningún papel. El viernes pasado el mediodía recuperaron la libertad. Se trata de un delito excarcelable.

El rápido accionar de la policía y de la justicia impidió que una familia fuera desapoderada de su propiedad. La UFI Nº 7 está abocada a responder rápidamente ante estas situaciones en flagrancia por disposición de la Fiscalía General que comanda el Dr. Lucas Oyhanarte.