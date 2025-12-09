Premio al Equipo de Cardiología Pediátrica del Hospital Posadas

El Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital fue distinguido en el marco del 51° Congreso Argentino de Cardiología y 21° Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología.
El equipo recibió el premio al Mejor Caso Clínico por el trabajo titulado “Insuficiencia cardíaca en bloqueo auriculoventricular congénito completo, detrás de una arritmia una metabolopatía”.
El estudio fue realizado por las doctoras Priscila Hidalgo, María Majdalani, Cecilia Castellanos, Romina Dal Fabbro y Patricia Kazelian, quienes representaron al servicio en esta instancia científica.La institución felicita al equipo de profesionales por este logro y por su permanente compromiso con la calidad de atención y el avance del conocimiento en cardiología pediátrica.
