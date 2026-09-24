Barrio Asunción: de madrugada y forzando un portón, delincuentes robaron una moto y una bicicleta

El suceso se produjo a las 2:10 de este jueves 24 de septiembre en una vivienda ubicada sobre la calle Péllico (ex Concordia) entre Quilmes y Facundo Quiroga del barrio Asunción, a media cuadra del corralón municipal de Moreno. Son tres los delincuentes que se presentan en el lugar. Dos de ellos fuerzan el portón del patio e ingresan, ante la despreocupada reacción del gato de la familia propietaria. Finalmente los rateros se llevan una moto (la cual sería recuperada por la tarde) y una bicicleta. La acción se produce a cara descubierta.