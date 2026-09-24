La Reserva Natural de General Rodríguez cuenta con su primer inventario científico de aves

Un trabajo de investigación permitió realizar el primer inventario científico de aves de la Reserva Natural de General Rodríguez, aportando nuevos datos sobre la fauna que habita este espacio de gran valor ambiental para la región.

El estudio estuvo a cargo de los especialistas Agustín I. Casale, Julián E. Lorenzi, Ignacio Colnaghi y Germán Tamagni, quienes relevaron la presencia y distribución de las especies en los distintos ambientes que conforman la Reserva.

La investigación permitió identificar más de 234 especies de aves, además de registrar aquellas que presentan distintos grados de preocupación para su conservación, tanto a nivel nacional como global.

El relevamiento constituye un aporte para el conocimiento de la fauna local y brinda información científica que permite profundizar el estudio y la puesta en valor del patrimonio natural de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez