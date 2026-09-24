Abre la inscripción a los Cursos de Formación para el Trabajo

La propuesta ofrece capacitaciones gratuitas en distintas áreas y oficios para personas mayores de 16 años durante octubre y noviembre

El Municipio de Moreno abrirá la inscripción a los Cursos de Formación para el Trabajo, del 26 al 29 de septiembre.

Una propuesta gratuita destinada a vecinas y vecinos mayores de 16 años que busca ampliar el acceso a herramientas y conocimientos para el desarrollo de proyectos laborales y productivos.

Las personas interesadas en anotarse deben hacerlo de manera online a través del link https://capacitacionesimdel.moreno.gob.ar/

Las capacitaciones se dictarán durante octubre y noviembre en distintas sedes municipales, con propuestas vinculadas a áreas y oficios de interés para la comunidad.

La Escuela de Formación Técnico Laboral, ubicada en Merlo 2091, Moreno Centro, ofrecerá cursos de producciones agroalimentarias, construcción, mundo del trabajo, industrias culturales y creativas y tecnologías de la información y la comunicación.

En el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria”, ubicado en México 646, Moreno Norte, se dictarán cursos de construcción, mundo del trabajo, industrias culturales y creativas, tecnologías de la información y la comunicación y textil.

El Centro Cultural “Poyi Cárdenas”, ubicado en Carlos Tejedor 4975, Cuartel V, contará con propuestas de producción agroalimentaria, cuidados y estéticas.

En el Centro Cultural “Bartolina Sisa”, ubicado en Washington 4423, Francisco Álvarez, se ofrecerán cursos de producción agroalimentaria y cuidados y estéticas.Por su parte, el SUM Barrio Manantiales, ubicado en Tierra del Fuego, esquina Padre Fahy, Moreno Sur, contará con capacitaciones de producción agroalimentaria y cuidados y estéticas.

Por consultas pueden comunicarse al correo infocapacitacion@moreno.gov.ar ó por WhatsApp al 2374 102513.

La iniciativa forma parte de las políticas municipales destinadas a fortalecer la formación para el trabajo y ampliar las oportunidades de acceso a herramientas que contribuyan al desarrollo laboral y productivo de las y los vecinos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno