Promocional Amateur: quedaron definidas las semifinales por el segundo cupo en la Primera C

El Reducido del Promocional Amateur ya tiene a sus cuatro semifinalistas, que comenzarán a definir desde este domingo quién se queda con el segundo cupo de ascenso a la Primera C.

Los cruces serán Social Atlético Televisión vs. Deportivo Metalúrgico y Uribelarrea vs. Defensores de Glew.

La primera semifinal se pondrá en marcha el domingo 27 de septiembre, cuando desde las 15:00 Deportivo Metalúrgico reciba a Social Atlético Televisión.

El otro cruce tendrá su primer partido el martes 29 de septiembre, también a las 15:00, con Uribelarrea como local frente a Defensores de Glew.

Las dos series se disputarán a ida y vuelta y los ganadores avanzarán a la final del Reducido.

Cabe recordar que Barrancas FC ya obtuvo el ascenso directo a la Primera C tras consagrarse campeón del Promocional Amateur.

Por eso, el ganador del Reducido tendrá la posibilidad de quedarse con el segundo cupo de ascenso a la categoría.

Además, el equipo que gane el Reducido tendrá derecho a disputar una Promoción frente a un representante de la Primera C.