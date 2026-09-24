Los combustibles vuelven a subir: aumentos de hasta 5%

Las principales petroleras que operan en el país comenzaron a aplicar incrementos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles, con variaciones según la región.

YPF, por el momento, mantiene los valores en sus estaciones de servicio, aunque no se descarta que también implemente una suba.

El aumento se produce luego de que el precio internacional del petróleo volviera a superar los 100 dólares por barril.

Este jueves, el Brent llegó a ubicarse en torno a los US$105, en medio de declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán.

La decisión de las compañías implica el final del esquema de estabilidad que se había aplicado desde mayo, después de una suba de hasta el 30% en los combustibles.

Ese mecanismo contemplaba mantener los precios mientras el barril de petróleo se ubicara por encima de los US$80, con el compromiso posterior de sostener los valores hasta compensar los flujos correspondientes.

Con las nuevas actualizaciones, los precios de los combustibles vuelven a quedar sujetos a la evolución del mercado internacional del petróleo y a las decisiones de cada empresa.