Sociedad

Homenaje y reconocimiento a Roberto Barutta por los 50 años de la panadería «El Porvenir» de General Rodríguez

Posted on by rodrigos
24
Sep

El pasado lunes 21 de septiembre, en el Día de la Primavera, se llevó a cabo un homenaje e imposición del nombre de la esquina de las calles Avellaneda y Avenida San Martín, al reconocido Roberto Luis Barutta.

Un vecino que hace 50 años, llegado de Grand Bourg, decidió abrir una panadería llamada “El Porvenir” y que cumple medio siglo.Con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Mauro García; la presidente del HCD, Silvia Figueiras; el presidente del Centro Industrial de Panaderos del Oeste, Javier Silva; representantes del Molino Basile y Molinos Cañuelas, junto a los familiares y vecinos allegados a la distinción de Roberto.

El homenaje contó con la lectura de la ordenanza municipal, que fuera aprobada por el Concejo Deliberante, el descubrimiento y entrega de una placa conmemorativa por los años que cumplió la Panadería.

No obstante, también desde el Centro Industrial de panaderos se entregó una plaqueta, en honor a la labor de Roberto y su familia.Justamente, Javier Silva tomó la palabra y remarcó lo importante de este tipo de reconocimientos, aquellos que son distinciones al negocio de barrio: “Siempre con la responsabilidad de cuidar al cliente”.

En tanto, Silvia Figueiras recalcó su satisfacción por esta clase de evento y homenajes “acá se reconocen 50 años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajadores y dueños con empatía, comprometidos y solidarios con sus empleados”.

Se trata de poner en valor a los que realmente han marcado la diferencia y que perduran en el tiempo, más allá de los cambios significativos que sufrió General Rodríguez.

Por su parte, Mauro García expresó: “En primer lugar, quiero felicitar a la familia y al trabajar todos los días. Este reconocimiento es sumamente importante para que la comunidad rodriguense conozca y atestigüe que este comercio tiene 50 años de vida”.

Asimismo, manifestó la relevancia y necesidad de poner en valor a las personas que hicieron un montón de cosas por el bien de la sociedad.

Un acto que terminó con abrazos, con anécdotas y con la visita gratificante de muchos comerciantes vecinos, familiares, amigos y clientes, que siempre destacaron la atención y dedicación de una panadería característica de nuestra ciudad.Agradecemos su difusión.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez