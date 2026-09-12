Barrio José C. Paz de Cuartel V: detuvieron a un sujeto por matar a botellazos a un vecino

Matías “Fino” Maidana fue detenido durante la tarde del pasado jueves, acusado del homicidio de Cristian “Chimpa” Guerrero. Maidana habría atacado con una botella a Guerrero, supuestamente por una discusión, en el barrio José C. Paz de Cuartel V.

El suceso se produjo a media mañana del pasado martes 8 de septiembre en el cruce de la avenida Derqui y la calle Sargento Cabral del barrio José C. Paz de la localidad morenense de Cuartel V. Según los datos que constan en el informe judicial preliminar, Matías Maidana, alias “Fino” y de 30 años, se habría cruzado con Cristian “Chimpa” Guerrero, de 47. Una discusión y acusaciones terminaron con Maidana agrediendo a Guerrero con una botella, cuyo impacto contra la cabeza habría producido cortes y abundante pérdida de sangre.

Guerrero fue asistido en la sala de atención primaria del barrio Anderson, también de Cuartel V. Desde el centro sanitario trasladaron a la víctima al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde finalmente falleció.

En la causa rápidamente intervino el Dr. Pablo Córdoba, funcionario de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. El trabajo de campo y la recolección de testimonios quedaron a cargo de personal de la comisaría Moreno 4ª y de la DDI.

La identificación del acusado del asesinato fue casi inmediata. Matías Maidana fue el sujeto señalado y comenzó a ser intensamente buscado. Durante la tarde del jueves lo capturaron sobre la calle Santos Discépolo, entre Granaderos y Acevedo, también del barrio Anderson. No habría ofrecido resistencia. En uno de los lugares allanados en la búsqueda del sospechoso, los uniformados secuestraron una campera y un buzo con manchas de sangre.

En la mañana del viernes, Maidana fue interrogado en la sede fiscal. Asistido por un defensor oficial, se negó a declarar. Quedó detenido.