Policiales

Barrio José C. Paz de Cuartel V: detuvieron a un sujeto por matar a botellazos a un vecino

Posted on by rodrigos
11
Sep

Matías “Fino” Maidana fue detenido durante la tarde del pasado jueves, acusado del homicidio de Cristian “Chimpa” Guerrero. Maidana habría atacado con una botella a Guerrero, supuestamente por una discusión, en el barrio José C. Paz de Cuartel V.

El suceso se produjo a media mañana del pasado martes 8 de septiembre en el cruce de la avenida Derqui y la calle Sargento Cabral del barrio José C. Paz de la localidad morenense de Cuartel V. Según los datos que constan en el informe judicial preliminar, Matías Maidana, alias “Fino” y de 30 años, se habría cruzado con Cristian “Chimpa” Guerrero, de 47. Una discusión y acusaciones terminaron con Maidana agrediendo a Guerrero con una botella, cuyo impacto contra la cabeza habría producido cortes y abundante pérdida de sangre.

Guerrero fue asistido en la sala de atención primaria del barrio Anderson, también de Cuartel V. Desde el centro sanitario trasladaron a la víctima al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde finalmente falleció.

En la causa rápidamente intervino el Dr. Pablo Córdoba, funcionario de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. El trabajo de campo y la recolección de testimonios quedaron a cargo de personal de la comisaría Moreno 4ª y de la DDI.

La identificación del acusado del asesinato fue casi inmediata. Matías Maidana fue el sujeto señalado y comenzó a ser intensamente buscado. Durante la tarde del jueves lo capturaron sobre la calle Santos Discépolo, entre Granaderos y Acevedo, también del barrio Anderson. No habría ofrecido resistencia. En uno de los lugares allanados en la búsqueda del sospechoso, los uniformados secuestraron una campera y un buzo con manchas de sangre.

En la mañana del viernes, Maidana fue interrogado en la sede fiscal. Asistido por un defensor oficial, se negó a declarar. Quedó detenido.