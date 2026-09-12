Cazzu encabeza la octava edición del Festival Urbano de Moreno

Será el lunes 21 de septiembre en la Plaza Dr. Buján, con entrada gratuita y propuestas para toda la familia.

Además, se presentan TiziShi, Doly Flackko, Lara91K, Nacho Ag, Fleivor y talentos emergentes de Moreno.

El Municipio de Moreno llevará adelante la octava edición del Festival Urbano de Moreno (FU Moreno), una *iniciativa impulsada por la intendenta Mariel Fernández desde 2021 para garantizar a jóvenes y familias el acceso gratuito a espectáculos culturales de primer nivel.

El evento será el lunes 21 de septiembre en la Plaza Dr. Buján desde las 13:00 h, con una gran puesta de escenario, luces y sonido.

El FU Moreno, uno de los festivales de música urbana más convocantes de la provincia de Buenos Aires, tendrá como figura principal a Cazzu, la «jefa del trap».

La artista jujeña quien con una voz e identidad únicas se convirtió en una de las referentas más influyentes de la escena urbana en Argentina y América Latina.

Las y los artistas teloneros serán TiziShi, Doly Flackko, Lara91K, Nacho Ag y Fleivor. La grilla la completan los artistas locales Rojas, Issor, Gabros VLS, Paul L, Mael 5511, Joa1, Fongs Sebas y Vle.

De este modo, el escenario reunirá a referentes consolidados con artistas locales, brindando una oportunidad única para los talentos morenenses.

Además, durante toda la jornada se podrá disfrutar de actividades recreativas gratuitas, una amplia oferta gastronómica y feria de emprendimientos locales.

El Festival Urbano de Moreno cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para hacer posible la realización del evento.

Con esta iniciativa, la intendenta Mariel Fernández reafirma su compromiso de democratizar el acceso a la cultura, promover a las y los artistas locales y recuperar el espacio público como un lugar de encuentro y disfrute colectivo.

Ubicación y cómo llegar a la Plaza Buján

El predio se ubica sobre la calle Justo Daract 1541, a metros de la Ruta Provincial 7, en una zona estratégica de fácil conexión para quienes viajen en transporte público:

• Tren: Línea Sarmiento, bajando en las estaciones Paso del Rey o Moreno (ambas a pocas cuadras de caminata hasta la plaza).

• Colectivos: Líneas 57, 203, 302 y 501 (con sus ramales locales que conectan el centro de Moreno con el predio).

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno