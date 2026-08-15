Barrio La Granja: un detenido por venta de cocaína en plena calle

Un sujeto fue detenido por oficiales de la comisaría de Trujui cuando vendía drogas. Secuestraron cocaína.

Personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO, servicio de calle) de la comisaría 2ª de Moreno detuvo a un sujeto mayor de edad en momentos en los que vendía drogas en la calle España entre Hernandarias y Hernán Cortés del barrio La Granja. El procedimiento se realizó en las primeras horas de la tarde de este viernes 7 de agosto.

Aunque intentó huir, fue rápidamente reducido. Este individuo, de 22 años y domiciliado en el barrio Los Mirasoles, tenía entre sus ropas una bolsa de nylon con 54 envoltorios que contenían cocaína. Poseía un teléfono celular, en el que recibía los “pedidos” y posteriormente realizaba la entrega en ese punto de encuentro.

El Dr. Leandro Ventricelli, titular de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, dispuso que quedara detenido por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.