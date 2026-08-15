Atentaron contra el secretario de Seguridad de General Rodríguez: sujetos dispararon contra la fachada de la casa y dejaron un sobre intimidatorio

Durante la noche de este jueves 13 de agosto, dos desconocidos que circulaban en moto efectuaron un disparo de arma de fuego contra la fachada de la vivienda que antiguamente ocupaba el Dr. Nicolás Rappazzo y su familia. La bala impactó contra un vidrio. La casa estaba desocupada en esos momentos. Además, dejaron en la entrada un sobre donde se leía “Nico Rappazzo cuida a tus hijos”. Posteriormente se dieron a la fuga.

Nicolás Rappazzo es el secretario de Justicia y Seguridad del municipio de General Rodríguez. El hecho se produjo a las 23:30. La vivienda está ubicada sobre la calle Pedro Whelam, en pleno centro de la ciudad.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la fuga de los agresores. La denuncia fue radicada en la fiscalía en turno. Se esperan novedades judiciales en las próximas horas.

Rappazzo denunció esta semana a un concejal de la misma fuerza política a la que pertenece por supuestos vínculos con el narcotráfico. El edil Javier Tarragona pidió licencia en su cargo el pasado miércoles, mientras avanza la investigación. Ese mismo día, el secretario de Justicia y Seguridad se apersonó nuevamente en la UFI Nº 12 del Dr. Ezequiel Freydier para ratificar su testimonio.

No es la única presentación ante la Justicia que realizó Rappazzo y que tuvo trascendencia mediática. El 20 de julio Rappazzo denunció en la fiscalía a una mujer y a su pareja por amenazas. Esta chica, de 34 años, había protagonizado un incidente en Moreno y había sido demorada por la policía. Era colaboradora de Rappazzo en su espacio político y el funcionario decidió desplazarla ante el escándalo. A raíz de esta decisión, habría recibido mensajes intimidatorios.