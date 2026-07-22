Se resistió a terminar una relación y chocó con su auto la fachada del negocio de su ex

El suceso se produjo el pasado miércoles, a las 21:10, cuando muchos vecinos festejaban la victoria de la Selección Argentina de fútbol ante su par de Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.

Sobre la avenida Storni, casi Ruta 7, en la localidad de La Reja, y ante varios testigos, una mujer embistió con su auto la fachada de un local comercial. En los distintos videos que registraron la secuencia quedó en evidencia la intencionalidad del choque.

Cuando llegó el dueño, la conductora bajó del vehículo y comenzó a pegarle en la cabeza con una pinza. Algunas personas se acercaron y lograron reducir a la agresora. Poco después llegó un patrullero. Los policías la esposaron y la llevaron a la comisaría 7ª.

La mujer, de 34 años, resultó vivir en General Rodríguez y pertenecer al equipo político del secretario de Justicia de esa municipalidad, Dr. Nicolás Rappazzo. La agresora quedó aprehendida por orden de la UFI Nº 5, imputada por los delitos de “lesiones leves, amenazas y daños”. El daño a la cortina del comercio superó los 5 millones de pesos.

El jueves la chica recuperó la libertad, luego de declarar. Las fuentes consultadas indicaron que se ordenó un tratamiento psiquiátrico. Agresora y agredido habían mantenido una relación sentimental, en la que el hombre habría decidido cortar el vínculo. Esto habría desatado la reacción de la mujer. El viernes hubo una mediación durante la cual las partes lograron un acuerdo y la causa se archivó. También se dictó una prohibición de contacto.

Pero la historia tuvo continuidad en General Rodríguez. Otros confidentes indicaron que al enterarse del suceso, Rappazzo habría decidido desvincularla de su equipo y que lo comunicó a través de WhatsApp. Esta actitud no le habría caído bien a la chica y habría comenzado a intimidar a su ex jefe.

El lunes por la mañana, Rappazzo radicó una denuncia por “amenazas y extorsión” en la comisaría 1ª de General Rodríguez. Las mismas fuentes aseguraron que la mujer no tenía nombramiento en la municipalidad y que actuaba en la esfera política de Rappazzo. Ahora los cruces se trasladaron a las redes sociales.