«El Día que Laia Domó a los Leones», un libro sobre prevención de la violencia familiar para niños

Escrito por la abogada Soledad Planes y con ilustraciones de Paula Parma, aborda sobre la concientización y prevención de la violencia familiar en niños y niñas. Apuntalado en la experiencia profesional de Planes (integrante del ministerio público fiscal de la Nación) fue publicado por la editorial Lea, que en la presentación del libro en su página web, explicita: “A través de su juego de detective y su lupa mágica, Laia explora sus sentimientos y encuentra formas de lidiar con la tristeza y el miedo. Con la ayuda de su maestra, descubrirá que hablar sobre sus emociones es un acto de valentía. Es un conmovedor relato que invita a los pequeños lectores a entender y expresar sus sentimientos y a pedir ayuda”. Imprescindible herramienta abordaje para esta problemática.