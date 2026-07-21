La intendenta Mariel Fernández recorrió centros municipales de alfabetización de Paso del Rey y Trujui

_Del programa participan más de 2 mil niñas y niños en los más de 60 puntos que funcionan en distintos barrios del distrito_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recorrió centros municipales de alfabetización ubicados en Paso del Rey y Trujui, donde compartió una jornada con niñas, niños, familias y alfabetizadoras y alfabetizadores voluntarios que participan del programa «Moreno Lee y Escribe», una iniciativa destinada a fortalecer la lectura y la escritura de estudiantes del segundo ciclo de la escuela primaria.

Durante la visita, la jefa comunal destacó el crecimiento de la propuesta y expresó: «Nos da mucha alegría la participación y las mejoras en el aprendizaje. Este año dos mil chicas y chicos asisten a los más de 60 centros distribuidos en todo el municipio. Felicitaciones y gracias a las familias, alfabetizadoras y alfabetizadores voluntarios por su compromiso con la educación de nuestras niñas y niños».

Por su parte, una de las madres de un niño que participa del programa señaló: «El nene avanzó un 80% y está muy contento porque la verdad que no podía leer dos palabras.

Hoy escribió una oración, leyó un cuento. Además, vienen a jugar, a aprender y a hacer de todo».

A su vez, una de las alfabetizadoras remarcó: «Lo que más me gusta es el ida y vuelta que tiene el programa. Hay nenes que vienen callados y con el tiempo vas viendo cómo participan, hablan y comentan. Eso está buenísimo».

El programa «Moreno Lee y Escribe» desarrolla actividades pedagógicas y lúdicas pensadas especialmente para fortalecer la lectura y la escritura de estudiantes del segundo ciclo de la escuela primaria.

Las familias interesadas pueden inscribirse a través del sitio morenoleeyescribe.moreno.gob.ar o acercarse al centro de alfabetización más cercano para incorporarse a la propuesta.

Durante el receso invernal, los centros realizarán una pausa en sus actividades.

Sin embargo, las inscripciones permanecerán abiertas para quienes deseen sumarse cuando se retomen las actividades escolares.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno