General Rodríguez: Finalizó el Taller Introductorio de Lengua de Señas Argentina con entrega de certificados

Con el objetivo de promover una comunicación más inclusiva, finalizó el Taller Introductorio de Lengua de Señas Argentina (LSA), una propuesta destinada a brindar herramientas para fortalecer la integración y el vínculo con la comunidad sorda.

Durante la jornada se realizó la entrega de certificados a las y los participantes, quienes culminaron la capacitación luego de varias instancias de aprendizaje y formación.

Desde la organización destacaron el compromiso, la participación y la empatía de quienes formaron parte del taller, remarcando la importancia de generar espacios que impulsen una sociedad con más accesibilidad y oportunidades para todas las personas.

Aprender Lengua de Señas Argentina representa un paso fundamental para derribar barreras comunicacionales y construir una comunidad más inclusiva.

Municipalidad de General Rodríguez