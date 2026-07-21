Sociedad

El HCD de General Rodríguez abrió sus puertas para celebrar el inicio de las vacaciones de invierno

Posted on by rodrigos
20
Jul

Con una jornada llena de risas, magia y actividades para toda la familia, el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez recibió a niñas y niños en el marco del comienzo de las vacaciones de invierno.

La propuesta incluyó la participación del Payaso Julepe, juegos, sorpresas, disfraces, la presencia de personajes infantiles y una merienda compartida para todos los chicos que se acercaron a disfrutar de la jornada.

Desde la institución destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y recreación para las familias del distrito, promoviendo actividades que permitan a los más pequeños disfrutar y compartir durante el receso escolar.

La iniciativa forma parte de una agenda de propuestas pensadas para que las vacaciones de invierno sean una oportunidad de diversión, alegría y participación comunitaria.

HCD General paz