El HCD de General Rodríguez abrió sus puertas para celebrar el inicio de las vacaciones de invierno

Con una jornada llena de risas, magia y actividades para toda la familia, el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez recibió a niñas y niños en el marco del comienzo de las vacaciones de invierno.

La propuesta incluyó la participación del Payaso Julepe, juegos, sorpresas, disfraces, la presencia de personajes infantiles y una merienda compartida para todos los chicos que se acercaron a disfrutar de la jornada.

Desde la institución destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y recreación para las familias del distrito, promoviendo actividades que permitan a los más pequeños disfrutar y compartir durante el receso escolar.

La iniciativa forma parte de una agenda de propuestas pensadas para que las vacaciones de invierno sean una oportunidad de diversión, alegría y participación comunitaria.

HCD General paz