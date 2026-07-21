El Hospital realizó una jornada de capacitación en RCP y primeros auxilios para su personal

El miércoles 15 de julio se llevó a cabo una Jornada de RCP, primeros auxilios y desobstrucción de la vía aérea en el Aula Magna del hospital, destinada al personal de Higiene Hospitalaria, Mantenimiento, Seguridad y Administración.

La actividad fue organizada en conjunto por el Servicio SAPS y la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, con el objetivo de brindar herramientas teórico-prácticas para actuar ante situaciones de urgencia y emergencia.

Durante el encuentro, las y los participantes incorporaron conocimientos sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar, atención inicial ante emergencias y primeros auxilios aplicables tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Desde la institución destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación del personal para mejorar la respuesta ante situaciones críticas y promover espacios de aprendizaje vinculados al cuidado de la comunidad.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega