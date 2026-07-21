Del Mundial a la rutina: cómo atravesar la sensación de vacío tras el final de la competencia

Luego de varias semanas atravesadas por partidos, expectativas, reuniones y emociones intensas, el cierre del Mundial 2026 puede generar en muchos hinchas una sensación de vacío, tristeza o desmotivación ante la abrupta interrupción de una rutina marcada por el fútbol.

La Copa del Mundo suele ocupar un lugar que excede lo deportivo: organiza horarios, encuentros familiares y sociales, conversaciones diarias y una expectativa colectiva que se mantiene durante todo el torneo.

En países como Argentina, donde la Selección genera una fuerte identificación emocional, la experiencia puede vivirse con una intensidad que combina ilusión, ansiedad, alegría, frustración y sentido de pertenencia.Con el final de la competencia, especialmente después de una eliminación o una derrota en una instancia decisiva como una final, algunas personas pueden experimentar un “bajón” emocional que se manifiesta en tristeza, apatía, irritabilidad o falta de motivación.

Los especialistas señalan que esta reacción suele ser transitoria y responde a la necesidad del cuerpo y la mente de adaptarse nuevamente a un ritmo más estable, luego de semanas con una alta exposición a estímulos, noticias, redes sociales, resultados y emociones constantes.

Durante el Mundial, muchas personas modifican sus hábitos de sueño, organizan actividades alrededor de los partidos y permanecen pendientes de cada detalle de la competencia.

Por eso, recuperar progresivamente las rutinas habituales puede ser clave para transitar el cierre del torneo.

Cómo diferenciar un bajón pasajero de una situación que requiere atenciónSi bien sentirse desmotivado durante algunos días puede ser esperable después de un acontecimiento tan movilizante, es importante prestar atención cuando ese malestar se prolonga o afecta la vida cotidiana.

Los especialistas recomiendan consultar si aparecen síntomas como tristeza persistente durante varias semanas, alteraciones importantes del sueño, aislamiento social, pérdida de interés por actividades habituales o dificultades para trabajar, estudiar o sostener las tareas diarias.“Sentirse desmotivado algunos días después de un evento tan movilizante puede ser esperable.

Pero si esa sensación se sostiene, interfiere con la rutina o se acompaña de aislamiento, angustia marcada o cambios importantes en el sueño y el ánimo, es conveniente pedir orientación profesional”, señalaron desde la entidad.

Para atravesar mejor este período, algunas recomendaciones son:

Retomar de manera gradual las actividades habituales.

Recuperar horarios regulares de sueño y descanso.

Mantener encuentros sociales y espacios de disfrute.

Buscar nuevas actividades placenteras que no estén vinculadas exclusivamente al fútbol.

Evitar quedar atrapado en la repetición constante de contenidos relacionados con la derrota o el final del torneo.

Además, compartir lo que se siente y hablar con familiares o amigos puede ayudar a procesar las emociones generadas durante una competencia que, para millones de personas, representa mucho más que un simple partido.

Comprender este fenómeno permite acompañar el cierre del Mundial con mayor naturalidad y detectar cuándo una reacción esperable comienza a transformarse en una señal que necesita atención.