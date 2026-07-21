Nueva entrega de diplomas y egresados rodriguenses a través del Plan FINES

El viernes 17 por la tarde, en el Centro Educativo Complementario N.º 801, se realizó la entrega de diplomas a las y los egresados del primer cuatrimestre de 2026 del Plan de Finalización de Estudios (FinEs) de General Rodríguez.

La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal, Mauro García; la inspectora jefa distrital, Graciela Monsalvo; y la coordinadora distrital del Plan FinEs, Ruth Ríos, quienes acompañaron este importante momento junto a estudiantes, familias, docentes y referentes de las distintas sedes.

En esta oportunidad recibieron sus diplomas egresadas y egresados de las sedes de la Escuela Primaria N.º 9 de barrio San Martín, Escuela Primaria N.º 16 de Los Aromos, sede de Atilra (Casco céntrico), Club de Fútbol Infantil de Güemes, Escuela Primaria N.º 23 de Marabó, «Peronismo en Marcha» (Casco céntrico), Comedor «Los Duendecitos», en Parque Joly, y Capilla «San Cayetano» de Agua de Oro.Cada diploma entregado representa una historia de esfuerzo, perseverancia y compromiso.

El Plan continúa brindando la posibilidad de finalizar los estudios primarios y secundarios a personas jóvenes y adultas, generando nuevas oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral.

Actualmente, el programa cuenta con 765 estudiantes cursando en 26 sedes distribuidas en organizaciones sociales, políticas; instituciones educativas, sindicatos, sociedades de fomento y entidades religiosas de todo el distrito.

Además, se realizan dos períodos de inscripción por año, y se estima que en diciembre de este año egresarán alrededor de 250 nuevos estudiantes, como ocurre tradicionalmente al finalizar el ciclo lectivo.

Desde el Municipio se felicitó a cada una y cada uno de los nuevos egresados y se destacó el compromiso de docentes, equipos directivos, referentes de sede y familias que acompañan este recorrido educativo.

De esta manera, el programa continúa consolidándose como una herramienta fundamental para garantizar el acceso al derecho a la educación y acompañar a vecinos y vecinas que deciden retomar y finalizar sus estudios.Para Inscripciones y asesoramiento:

Las inscripciones y el asesoramiento para incorporarse al Plan Fin

Es se realizan los días lunes, martes y miércoles de 18:30 a 20:30 hs en la Sede Central, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 965.

Las personas interesadas deberán presentar DNI y CUIL, constancia de estudios alcanzados y partida de nacimiento.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno