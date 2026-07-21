Buscan un nuevo sistema de transporte público, con casi la misma cantidad de colectivos y Moreno dividido en tres zonas

El Concejo Deliberante de Moreno aprobó el nuevo pliego del transporte público de pasajeros que comenzará a regir el próximo año. Incorpora mayores controles por parte del municipio y divide el servicio en tres zonas, pero no soluciona problemas estructurales, como son la cantidad de colectivos habilitados para prestar el servicio ni la conectividad entre el sur y el norte (y viceversa) del distrito. Discurso místico de la intendenta. El oficialismo movilizó a la militancia.

El Concejo y el nuevo pliego

Este sábado, por 17 votos a favor y 7 negativos, el Concejo Deliberante aprobó el nuevo pliego del transporte público de pasajeros. La sesión estuvo matizada con una fuerte movilización por parte del oficialismo. Presentado (y militado) como un cambio revolucionario del sistema, la realidad es que tiene modificaciones sensibles pero no determinantes.

Este expediente, que comienza el camino burocrático de cualquier licitación que realiza el Estado, plantea que Moreno estará dividido en tres zonas (ver imágenes), en las cuales actuará una empresa, no pudiendo hacerse cargo la misma de más de una región. Por lo tanto, se proyecta que serán tres empresas distintas las que prestarán servicios. El proceso finalizará con la aprobación de las ofertas y del contrato por parte del legislativo y la promulgación por parte del ejecutivo.

El convenio tendrá un plazo de 10 años (el anterior fue votado en el 2016) y comenzaría en enero próximo. Al menos esa es la proyección que tiene el ejecutivo. La ley Orgánica de las Municipalidades habilita la concesión de los servicios públicos a particulares. Si no hay oferentes la comuna puede prorrogar el vigente, como ya ocurrió en el 2014, durante la gestión de Mariano West. Este pliego incluye mayores controles por parte de la comuna a las empresas prestatarias.

Pero presenta al menos dos problemas de difícil solución. El primero es la cantidad de colectivos habilitados por provincia para que circulen en el distrito. El cupo del subsidio al gasoil está asignado a 243 micros. Sin subsidio no pueden circular porque la ecuación económica – financiera haría que se cobrara tarifa completa (las cámaras que agrupan a las empresas la colocan en más de 2.138 pesos el boleto mínimo; lo publican como el “Índice Bondi”). Pero más allá de esta cuestión, no tendrían el sistema SUBE. Este pliego aumenta en 24 unidades, llevándolo a 267. Evidentemente hay compromiso de la gestión de Kicillof para que esto ocurra. Aunque lejos quedó la promesa del entonces ministro de Transporte bonaerense Jorge D´Onofrio (hoy investigado por corrupción) de ampliar a 343 la cantidad de colectivos. Los subsidios asignados por unidad están congelados desde el 2012.

La otra cuestión es estructural. El estado de las calles es clave para la prestación de servicios. Por el anterior contrato, Transportes La Perlita debía aportar 200 toneladas de asfalto caliente (bituminoso) para reparar los pisos, tarea a cargo de la secretaría de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad. El Concejo intentó modificar el acuerdo vigente y llevarlo a 1.500 toneladas. No hubo novedades. Más allá de esta cuestión, la reparación de las calles es responsabilidad de la municipalidad, no de la empresa. También está detallado en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Hay arterias que son intransitables. Más allá de las 3.000 cuadras de asfalto que publicita la comuna como realizados con las plantas asfálticas. Es claro que estas obras no soportan el peso de vehículos de volumen importante como los colectivos. Esta circunstancia fue reconocida por Emmanuel Fernández, el hermanísimo presidente del Concejo Deliberante, en una sesión legislativa.

Dentro de este punto, se suma la conectividad entre el sur y el norte del distrito (y viceversa). Los cruces bajo la autopista y los puentes que la atraviesan, colapsan en los horarios picos. Lo mismo ocurre con los pasos a nivel ferroviarios desde la estación de Moreno hasta el límite de General Rodríguez. A modo de ejemplo, la barrera de Victorica/9 de Julio deja de funcionar periódicamente. Lo mismo ocurre con la barrera de la calle Julián Álvarez (colegio Mariano Moreno) y la conocida como “Mayo de Frutos” en la calle Padre Fahy. El puente “Héroes de Malvinas” de la calle Uruguay/Asseff tiene único sentido norte – sur. Quedan los túneles De La Quintana y Centenario, en Moreno, y “Antiguo Camino Real” y del camino de la Ribera, ambos en Paso del Rey. Imposible cumplir con una planificación cronometrada. Sin hablar de las adyacencias de las escuelas, con el masivo ingreso y salida de alumnos. El túnel de la avenida Victorica, anunciado en su momento por Sergio Massa, quedó en el archivo.

En el nuevo pliego la contraprestación serán obras públicas de envergadura para las zonas 2 y 3 (ver imágenes). No se contempla la zona 1 porque sería la de menor rentabilidad, ya que circulan por Ruta 23 líneas interjurisdiccionales.

“Por primera vez el servicio de transporte se piensa de manera cristiana”

La intendenta Mariel Fernández hizo del tema del transporte un caballito de batalla político. De la misma manera que al principio de su gestión fue la recolección de residuos y la relación con la empresa “El Trébol”. El nuevo esquema mejoró el servicio aunque no queda claro el impacto económico. En este caso, Fernández apuntó contra el monopolio de La Perlita e ideó un oligopolio. Es lo que se vislumbra con las tres zonas creadas.

Es un oligopolio porque tres empresas manejarán la oferta del servicio público de pasajeros. No hay competencia en la calidad de la prestación ni tampoco por precios. Las tarifas son determinadas por el gobierno nacional y están estrechamente vinculadas a los subsidios.

Esto no impidió que el oficialismo armara una gran movilización para apoyar la aprobación del proyecto en el Concejo Deliberante. Una vez finalizada la sesión, y con el éxito de la votación, la jefa comunal salió a la vereda del palacio municipal y se dirigió a los militantes.

“No es en contra de ninguna empresa. Se trata de que por primera vez haya justicia social en el transporte de Moreno; que por primera vez el transporte público se pueda pensar como transporte público y público es que el eje está puesto en el pueblo de Moreno y sus usuarios. Por primera vez el servicio de transporte se piensa de manera cristiana, ¿Y qué tiene que ver el cristianismo? La justicia social es de Dios, entonces es cristiana” comenzó Mariel Fernández, apelando al misticismo. Hasta se sentía olor a incienso.

“Agradezco a todas las compañeras y compañeros funcionarios, concejales y concejalas, porque hace mucho tiempo que estamos trabajando y estudiando este pliego: fuimos a conocer la experiencia de la ciudad de Curitiba (Brasil); se estudió con el ministerio provincial de transporte; le encargamos un estudio a la Universidad de San Martín que se especializa en transporte público, y principalmente se trabajó con los vecinos de Moreno, porque nosotros somos peronistas y el peronismo es la organización de la clase trabajadora” agregó y enfatizó: “Se hizo eje en dos temas principales: en el cuidado del pueblo de Moreno y de los actuales trabajadores de la única empresa comunal que es La Perlita”.

La intendenta evaluó: “Por supuesto que la nueva propuesta puede generar incomodidades e incertidumbres, no hay transformación posible sin conflicto, sin decisión política, sin coraje, y si hay algo que no le tiene miedo este gobierno municipal es a los cambios de verdad, a los cambios que favorecen al pueblo que habita este territorio”.

“Es un día histórico y fue importante el trabajo comunitario que hicimos, porque esto sin organización popular no es posible: es la decisión política de este gobierno municipal y la organización popular y comunitaria que se da en Moreno, es el protagonismo del pueblo y de los militantes populares de Moreno”, concluyó la jefa comunal.

Nada mencionó de las tres terminales de colectivos que se construirían en Cuartel V, Paso del Rey y Trujui, según anunció en el video que había publicado días atrás en sus redes sociales. Tampoco sobre quién financiaría estas obras.

Posteriormente, cuando quisimos entrevistarla para zanjar algunas dudas como esta última, rechazó la posibilidad. No tiene la misma predisposición con los medios de comunicación locales que con los capitalinos. Ya pasó más de un año y medio de la última nota que nos brindó. Los relatos chocan contra la realidad del distrito.

Los trabajadores de La Perlita preocupados

Medio centenar de choferes de Transportes La Perlita se hicieron presentes para poner de manifiesto su rechazo al proyecto. Estuvieron en la esquina de Asconapé y Joly, separados de los manifestantes.

Transportes La Perlita es la empresa privada con más trabajadores en el distrito. Según cálculos gremiales son 1.200 las personas empleadas entre conductores, mecánicos y administrativos.

Les preocupa su continuidad laboral ya que si Transportes La Perlita decide participar de la licitación, solo podría obtener una zona. La zona 1 tiene asignada 75 colectivos, la 2 contará con 97 y la 3 tendrá 95. Lejos de las 243 unidades que administran hoy.

El pliego dice que los trabajadores cesanteados por La Perlita ante la reducción de los recorridos deberán ser absorbidos por las empresas ganadoras. Nada les garantiza a los trabajadores que esta condición se cumpla en el tiempo y que a los pocos meses sean nuevamente despedidos.

Revelaron en la entrevista que les realizamos que se reunieron el viernes con la intendenta Mariel Fernández. Las explicaciones no los dejaron conformes.

En enero llegará la hora de la verdad

La planificación realizada por la municipalidad de Moreno indica que el próximo mes de enero comenzaría a implementarse este nuevo sistema. Hay cuestiones a resolver. Principalmente sobre los oferentes. No descartamos que hayan existido contactos previos con empresas de transportes para interesarlos en el proyecto.

Luego de la preadjudicación, la palabra final la tendrá el Concejo Deliberante. Todos los pasos están detallados en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esperamos que la sesión donde se traten las ofertas tenga la publicidad pertinente. En la realizada el pasado sábado 18 de julio, no hubo información por parte del área de prensa del legislativo. Los medios de comunicación nos enteramos a través de fuentes no oficiales. No enviaron el orden del día por mail, como lo hacen habitualmente. ¿Hubo una directiva al respecto?

Siguiendo la línea de la intendenta Mariel Fernández, el secretario de Tránsito y Transporte Martín Fraiz se negó a ser entrevistado, considerando que este “era el momento de los concejales”. En honor de la verdad el único edil que aceptó explicar el proyecto periodísticamente fue el oficialista Lucas Franco. Los concejales de La Libertad Avanza también rechazaron, a través de su presidente Daniel Chávez, la requisitoria, con argumentos para nada convincentes. Era necesario para el debate. Ahora es tarde.

Lo que es trascendental es que el transporte público automotor de pasajeros brinde un servicio acorde a las necesidades de la población de Moreno. El desafío está planteado, con las observaciones del caso. ¿Mejorará el sistema? El año que viene llegará la hora de la verdad.