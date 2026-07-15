La Intendenta y el transporte público: confirmó tres zonas y habló de nuevas estaciones terminales

Durante la tarde de este martes 14 de julio y a través de sus cuentas personales en redes sociales, la intendenta municipal de Moreno Mariel Fernández publicó un video donde se refirió al nuevo pliego de la concesión del servicio de transporte público de pasajeros.

Tal como habíamos anticipado, en las próximas semanas será tratado en el Concejo Deliberante para, de esta manera, comenzar el proceso administrativo que terminará con nuevos contratos.

La jefa comunal confirmó que el distrito será dividido en tres zonas de concesión, con tres empresas distintas y nuevos recorridos. Además, afirmó que serán construidas tres nuevas estaciones de transbordo en las localidades de Cuartel V, Paso del Rey y Trujui, que se sumarán a la ya existente.

Afirmó que el nuevo sistema comenzará en enero del año que viene. La Perlita podrá competir en la compulsa. No habló del canon a pagar por cada prestataria.

Recordemos que Moreno tiene asignados 243 cupos del subsidio al gasoil, motivo por el cual no habrá, al menos a priori (salvo acuerdo con la Provincia), más colectivos, debiendo dividir esa cantidad entre las tres empresas. Fernández señaló que los choferes de Transportes La Perlita que quedarían cesantes por la reducción de la zona (en caso de ser una de las tres firmas elegidas) o directamente por el cese del servicio, deberán ser absorbidos por las restantes empresas.