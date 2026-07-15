Argentina enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026

La Selección argentina buscará este miércoles la clasificación a la final del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra en una de las semifinales del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro se jugará desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá al rival de España, que ya aseguró su lugar en la final tras superar a Francia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar a Cabo Verde en dieciseisavos de final, remontar un 2 a 0 frente a Egipto en octavos y vencer a Suiza en tiempo suplementario por los cuartos de final.

Lionel Messi es una de las principales figuras del seleccionado argentino y comparte el liderazgo de la tabla de goleadores del torneo con el francés Kylian Mbappé, con ocho tantos.

Además, Lautaro Martínez y Julián Álvarez llegan fortalecidos tras convertir en el último encuentro.Por su parte, Inglaterra alcanzó las semifinales con el objetivo de volver a disputar una final mundialista después de seis décadas.

El equipo inglés tiene como principales referentes a Jude Bellingham y Harry Kane, quienes acumulan seis goles cada uno en el torneo.Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar un duelo con gran historia en los Mundiales, con el pase a la final como gran objetivo para ambos seleccionados