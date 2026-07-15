El Colegio de Martilleros ante la desregulación del mercado inmobiliario propuesta por el gobierno

Hubo un proyecto en la legislatura provincial, impulsada por La Libertad Avanza, finalmente desechada. Proponía la legalización de las franquicias inmobiliarias. Desde el Colegio de Martilleros Públicos y Corredores Públicos de la provincia se opusieron, argumentando la pérdida de la seguridad jurídica y de la práctica profesional, además de la ilegalidad. Hay versiones que el gobierno nacional trabaja en un plan similar. Entrevista con Carlos Di Pascuale, presidente del Colegio de Martilleros Públicos y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.