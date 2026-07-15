Vacaciones de invierno en General Rodríguez: talleres, deportes, museos y espectáculos para toda la familia

El próximo lunes 20 arrancan oficialmente las vacaciones de invierno, y desde la Municipalidad se ofrece una amplia gama de opciones de todo tipo y color, empezando desde talleres y deportes, pasando por pasatiempos en el predio cultural, hasta momentos de lectura y paseos por museos.

En primer lugar, desde las instalaciones del polideportivo Juan Ávila confirmaron la continuidad de los deportes que se practican en aquella locación, iniciando por el atletismo, en la pista principal, y la amplia oferta de actividades al aire libre. Asimismo, desde la Casa de la Cultura se siguen ofreciendo los talleres de ajedrez (martes y jueves), ritmos latinos, canto, pintura y mucho más.

Otra de las opciones garantizadas son las visitas a los Museos de la ciudad, empezando por el Museo Histórico Municipal “Dr. Bernardo de Irigoyen”, abierto de lunes a viernes a partir de las 8:00 a 16:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 hs.

Allí se encuentran las opciones de la visita tradicional por el Museo, la opción de la Biblioteca Municipal “Enrique Cadícamo”, que presta los servicios de atención en sala, préstamos de libros y extensión bibliotecaria. También figura el archivo histórico Municipal “Manuel González” y el Punto Digital.

Mientras que el Museo Ferroviario, abre sus puertas de martes a viernes de 8 a 16 horas, y los sábados de 14 a 18 horas, en la calle Intendente Manny, casi esquina Av. 25 de Mayo.

Por su parte, en el Espacio de la Primera Infancia (EPI) «Panambí», los niños y niñas tendrán varias opciones como pasatiempos compuestos por Jornadas de juegos, arte, roperito comunitario, cine y taller de panificado.

Además, en el Predio Estación Cultural se llevarán a cabo distintos números que entretendrán a los más peques, con variedad de opciones y personajes, que diariamente entregarán felicidad a todas las edades.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez