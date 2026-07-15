Nuevo Informe de Análisis de la Coyuntura Económica Nacional e Internacional

El Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPyD) invita a consultar el Informe Nº 33 de Análisis de la Coyuntura Económica Nacional e Internacional, correspondiente al período I-II del año 2026, titulado «La macroeconomía con un creciente enclave exportador:Un caso de estancamiento liderado por exportaciones».
Este informe es elaborado periódicamente desde el año 2012 por el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas, a través del Programa de Seguimiento de la Coyuntura y Tablero Macroeconómico, que actualmente funciona dentro del CEEPyD.
El documento brinda información sensible sobre, principalmente, la situación macroeconómica argentina con foco en importaciones y exportaciones, mercado interno, consumo, inversiones, entre otros.
Universidad Nacional de Moreno