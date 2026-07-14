Barrio Puente Márquez: detuvieron a una mujer prófuga de la justicia federal, quien seguía vendiendo drogas

Luana Chazanowski fue detenida el pasado sábado en el barrio Puente Márquez, acusada de vender drogas. Estaba prófuga de la justicia federal, imputada en una causa por el mismo delito. Volvió a comercializar estupefacientes en el mismo domicilio allanado el año pasado.

El sábado 11 de julio, a las 4:30 horas, personal de la comisaría 8ª de Moreno (Catonas) ingresó en una vivienda ubicada sobre la calle Santa María, entre Corrientes y Mendoza, del barrio Puente Márquez de la localidad morenense de Paso del Rey. Ostentaban una orden de allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Adriana Julián, a pedido del Dr. Ezequiel Freydier, uno de los fiscales de la UFI Nº 12.

Los uniformados buscaban a Luana Chazanowski, de 29 años. La investigación, cuyo trabajo de campo fue realizado durante casi dos meses por el Servicio de Calle de la seccional y monitoreado por el Dr. Freydier, indicaba que Chazanowski estaba a cargo de un búnker de venta de drogas en ese lugar.

Cuando irrumpieron en la casa, apresaron a Chazanowski y Lucas Iván Arce, de 23 años, pareja de la mujer. Secuestraron 145 envoltorios de cocaína con un peso de 40 gramos y 155 bagullos de marihuana con un peso total de 185 gramos, además de bicarbonato de sodio para el estiramiento de la cocaína, celulares y dinero en efectivo.

Chazanowski estaba prófuga desde el año pasado, cuando la justicia federal ordenó una redada en el mismo domicilio. La mujer no estaba en esos momentos. La policía incautó drogas y armas. Chazanowski fue imputada por la comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de guerra.

Ahora será indagada por la infracción a la ley 23.737 (drogas) en la Justicia provincial y luego trasladada a una cárcel bajo la órbita de la Justicia federal, donde deberá comparecer por las cuentas legales pendientes.