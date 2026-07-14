El EPI de San Enrique celebró su cuarto aniversario

El Espacio de Primera Infancia (EPI) de San Enrique celebró su cuarto aniversario con una jornada compartida junto a las familias, niños, niñas y el equipo de trabajo que diariamente acompaña el crecimiento y desarrollo de las infancias.

Durante el encuentro se destacó el compromiso de quienes forman parte de este espacio, que brinda contención, cuidado y propuestas de aprendizaje para las familias de la comunidad.

El aniversario fue una oportunidad para celebrar el camino recorrido y reafirmar la importancia de seguir fortaleciendo políticas destinadas a la primera infancia, promoviendo espacios de acompañamiento y desarrollo para niñas y niños de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez