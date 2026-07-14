Educación

El EPI de San Enrique celebró su cuarto aniversario

Posted on by rodrigos
14
Jul

El Espacio de Primera Infancia (EPI) de San Enrique celebró su cuarto aniversario con una jornada compartida junto a las familias, niños, niñas y el equipo de trabajo que diariamente acompaña el crecimiento y desarrollo de las infancias.

Durante el encuentro se destacó el compromiso de quienes forman parte de este espacio, que brinda contención, cuidado y propuestas de aprendizaje para las familias de la comunidad.

El aniversario fue una oportunidad para celebrar el camino recorrido y reafirmar la importancia de seguir fortaleciendo políticas destinadas a la primera infancia, promoviendo espacios de acompañamiento y desarrollo para niñas y niños de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez