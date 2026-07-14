Potenciá tu perfil: Capacitación gratuita para fortalecer las oportunidades de inserción laboral

_Un programa gratuito que brinda herramientas de orientación laboral a jóvenes y personas adultas_

El Municipio de Moreno, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), impulsa Potenciá tu perfil, una propuesta de formación gratuita destinada a fortalecer las oportunidades de inserción laboral de jóvenes y personas adultas del distrito.La iniciativa se desarrolla en articulación con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en el marco de los programas Aulas Expandidas y Coordenadas.

En lo que va de 2026, más de 200 personas participaron de los talleres dirigidos a estudiantes del último año de la escuela secundaria, estudiantes del nivel superior, personas que buscan incorporarse al mundo del trabajo y jóvenes que forman parte de distintos programas municipales.

La capacitación brinda herramientas para afrontar los procesos de búsqueda laboral. Durante los encuentros se abordan la elaboración y actualización del currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales, la identificación de las habilidades más requeridas y el diseño de estrategias de búsqueda acordes con los objetivos de cada participante.

Las personas interesadas en participar o recibir asesoramiento pueden acercarse a la sede de la Coordinación General de Empleo y Capacitación para el Trabajo, ubicada en Merlo 2091, Moreno Centro, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. También pueden comunicarse a los teléfonos (0237) 466-6554 o 11 4107-645, o escribir al correo electrónico infoempleo@moreno.gov.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno