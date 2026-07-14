Más de 200 mil personas participaron de los Fan Fest del Mundial en la Ciudad

Más de 200 mil personas ya disfrutaron de los Fan Fest organizados por la Ciudad de Buenos Aires para seguir los partidos del Mundial 2026, una propuesta que reúne a miles de hinchas para alentar a la Selección argentina y vivir cada encuentro en pantalla gigante.

Durante el último fin de semana, cerca de 20 mil personas se congregaron en la Plaza Seeber, en el barrio de Palermo, para celebrar la victoria de Argentina por 3 a 1 frente a Suiza, resultado que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.La propuesta también llegó a otros puntos de la ciudad a través de «Modo Hincha».

En el Parque Los Andes, más de 5 mil personas siguieron tanto el triunfo de la Selección argentina como el encuentro entre Inglaterra y Noruega.

Además de la transmisión de los partidos, los espacios contaron con actividades para toda la familia y una amplia oferta gastronómica con promociones, ambientación temática, sorteos y espectáculos para acompañar la experiencia de los aficionados.

La iniciativa busca promover el encuentro de los hinchas y fortalecer a Buenos Aires como sede de grandes eventos deportivos, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte 2027.