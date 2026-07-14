La influenza A sigue siendo el virus respiratorio de mayor circulación

La circulación de virus respiratorios en el país continúa en descenso, aunque la influenza A(H3N2) sigue siendo el virus predominante, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica 26.

En pacientes ambulatorios se notificaron 115 casos de influenza durante las semanas 25 y 26, con una positividad del 33,6%. Además, se registraron 31 casos de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en lo que va del año, de los cuales 22 corresponden a las últimas cuatro semanas.

En el mismo período, se confirmaron dos casos positivos de SARS-CoV-2.

En pacientes internados se notificaron 192 casos positivos de influenza en las últimas cuatro semanas, lo que representa una disminución respecto del informe anterior.

En ese mismo grupo se detectaron tres casos de Covid-19 y 85 de Virus Sincicial Respiratorio, con un incremento de 24 casos de VSR en comparación con el boletín previo.

Por otra parte, la vigilancia genómica realizada por la ANLIS Malbrán indicó que, de las muestras analizadas entre las semanas epidemiológicas 1 y 24 de 2026, el 93% correspondió a influenza A y el 7% a influenza B.

Dentro de los virus influenza A, el 99% fue identificado como subtipo H3N2 y el 1% como H1N1, mientras que todas las muestras de influenza B correspondieron al linaje Victoria.