Comienzan las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con el inicio de las semifinales, instancia en la que cuatro selecciones buscarán un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

La primera semifinal se disputará este martes, cuando Francia enfrente a España desde las 16 (hora argentina) en el Dallas Stadium, Estados Unidos.

El miércoles será el turno de la Selección argentina, que se medirá con Inglaterra a partir de las 16 (hora argentina) en el Atlanta Stadium, con el objetivo de avanzar al partido decisivo y seguir en carrera por el bicampeonato mundial.

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, a las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Un día antes, el sábado 18 de julio, se disputará el encuentro por el tercer puesto entre los equipos que no logren superar las semifinales.