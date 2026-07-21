Un chacal que regalaba caramelos: la PFA detuvo a un ciudadano paraguayo por el abuso sexual de varios menores

Durante un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron, en el partido bonaerense de Merlo, a un ciudadano paraguayo sobre quien pesaba un pedido de captura activo por los delitos de “Abuso sexual agravado y corrupción de menores”.

Las víctimas fueron sometidas a abusos durante más de diez años. Para intimidarlas y garantizar su silencio, el imputado utilizaba un machete y un rifle.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre marzo de 2014 y octubre de 2024 en el interior de una finca ubicada en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, donde los padres de seis menores los dejaban al cuidado del acusado, debido a que integraba su círculo de confianza.

Aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los damnificados, el sujeto abusaba sexualmente de ellos valiéndose de un machete para amedrentarlos.

Además, para asegurarse el silencio de los niños y preservar su impunidad, los amenazaba con un rifle, asegurándoles que, si revelaban lo ocurrido, asesinaría a tiros a todos los integrantes de sus familias.

Cabe destacar que una de las víctimas padecía un retraso madurativo.Con el correr del tiempo, uno de los damnificados comenzó a presentar serios problemas de aprendizaje, motivo por el cual sus padres decidieron brindarle asistencia profesional.

Fue durante ese proceso cuando los especialistas detectaron signos compatibles con abuso sexual.

A partir de ese momento, las demás víctimas también comenzaron a relatar los hechos a los que habían sido sometidas durante más de una década.

LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS INCENDIARON LA CASA DEL ABUSADOR

Al enterarse de lo ocurrido y antes de radicar la denuncia correspondiente, los familiares de los menores decidieron hacer justicia por mano propia e incendiaron la vivienda del agresor. Sin embargo, éste ya no se encontraba en el lugar, ya que había logrado darse a la fuga.

En ese contexto, a principios del mes de julio del corriente año, la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del Dr. Fernando Manuel Siquier Rodríguez, encomendó la investigación a los detectives de la División Homicidios de la PFA, en virtud de su vasta experiencia en la localización y captura de prófugos.En consecuencia, los federales iniciaron una serie de tareas investigativas que incluyeron un exhaustivo análisis de datos y un relevamiento de redes sociales.

A medida que reunían los primeros elementos sobre el implicado, surgió un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores: entre sus vecinos era conocido como un albañil de buen comportamiento, sin vicios ni conflictos, que en sus ratos libres solía regalar caramelos a los niños del barrio.

No obstante, luego de varios días de averiguaciones, los efectivos obtuvieron un dato clave gracias al aporte de una de las víctimas: el abusador recibía frecuentes visitas de un joven llamado “Brian”.

Profundizadas las tareas investigativas en redes sociales, se estableció que esa persona era sobrino del prófugo.

Asimismo, se logró localizar el domicilio donde residía dicho familiar, ubicado en la zona de Parque San Martín, partido de Merlo.Con esa información, los uniformados implantaron un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones del inmueble.

Tras varias horas de observación, detectaron a un sujeto con las mismas características fisonómicas del buscado cuando salía del lugar.

Luego de identificarlo y corroborar su identidad, procedieron a detenerlo en la vía pública, en la intersección de las calles Estanislao del Campo y Amado Nervo.

El detenido, de 42 años y nacionalidad paraguaya, quedó a disposición del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la Dra. Laura Mariel Pinto, acusado por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber causado en la víctima un daño en su salud mental, en concurso ideal con corrupción de menores”.

Con info PFA