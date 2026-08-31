Barrio La Perla: detuvieron a dos jóvenes y secuestraron drogas y un arma

Dos jóvenes de 19 y 22 años fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en el barrio La Perla, en Moreno, donde se secuestraron 95 envoltorios con cocaína, otros diez con marihuana y un arma de fuego calibre .22 con la numeración suprimida.

El procedimiento se llevó a cabo el 27 de agosto en la zona de las calles México y Cataluña, en el marco de un operativo dinámico destinado a prevenir delitos bajo la modalidad motochorro, robos automotores y faltas generales.

Según consta en el parte policial, durante el recorrido los efectivos observaron movimientos que consideraron compatibles con una presunta comercialización de estupefacientes al menudeo. Al dar la voz de alto, varios hombres comenzaron a escapar en distintas direcciones.

Uno de ellos fue interceptado a pocos metros e identificado como P. D. R. de 19 años.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus prendas 95 envoltorios de distintos colores que contenían cocaína, con un peso total de 59,06 gramos, además de 29.500 pesos en efectivo.

En tanto, otro de los sospechosos fue perseguido durante aproximadamente 100 metros. De acuerdo con el informe policial, durante la huida habría realizado ademanes compatibles con el intento de extraer un arma de fuego.

Finalmente, los efectivos lograron alcanzarlo y lo identificaron como N. A. P. de 22 años.

En su poder encontraron una pistola marca GMC calibre .22, con la numeración suprimida y sin cargador colocado. También llevaba diez envoltorios de color negro con marihuana, con un peso total de 8,9 gramos.

Además, al consultar los sistemas informáticos, los agentes constataron que N. A. P. registraba un pedido de captura vigente por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento, solicitado desde julio de 2022 por el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Moreno.

La causa quedó bajo intervención de la UFI N° 12 del departamento judicial de Moreno y General Rodríguez.

La funcionaria judicial Agustina Abagnale convalidó las aprehensiones de ambos jóvenes y dispuso la remisión de los elementos secuestrados, las actuaciones y los aprehendidos a la sede fiscal para continuar con las diligencias correspondientes.