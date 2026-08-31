Se realizarán operativos de castración y vacunación antirrábica de perros y gatos

Los turnos deben ser acordados previamente con la Unidad Sanitaria correspondiente_

El Municipio llevará adelante durante septiembre nuevos operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración de perros y gatos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control poblacional.

La vacunación se aplicará por orden de llegada, mientras que los turnos para castración deberán solicitarse previamente en la unidad sanitaria donde se desarrollará cada jornada.Además, el Centro Municipal de Zoonosis, ubicado en Concordia 1721 entre Quilmes y Segundo Sombra, en el barrio Asunción de la localidad de Paso del Rey, dispone de un área para la atención de personas heridas por mordeduras y la aplicación de tratamiento antirrábico, lo que fortalece la prevención de enfermedades zoonóticas y la protección de la salud pública.

A continuación, el cronograma de operativos que se realizarán de 8:30 a 13 horas:

Martes 1 de septiembre – Moreno Sur

Merendero Clementina, ubicado en Fragata Sarmiento y Saavedra, en el barrio La Lomita.

Miércoles 2 de septiembre – Moreno Norte

Unidad Sanitaria 25 de Mayo, ubicada en Araucanos 237 entre La Madrid y Jacobo Watt, en el barrio 25 de Mayo.

Miércoles 9 de septiembre – Trujui

Unidad Sanitaria Dr. Esquivel, ubicada en El Ceibo y Galileo Galilei, en el barrio San Ambrosio.

Miércoles 16 de septiembre – Cuartel V

Unidad Sanitaria Anderson, ubicada en Discépolo y Acevedo, en el barrio Anderson.Miércoles 23 de septiembre – Moreno Centro

Unidad Sanitaria Barrio 2000, ubicada en Carlos Gardel 902, esquina Bolivia

Miércoles 30 de septiembre – La Reja

Unidad Sanitaria Reja Grande, ubicada en Victorino de la Plaza y La Madre.

Para consultas y mayor información, las y los interesados podrán acercarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 9 a 13 horas, comunicarse al teléfono 0237 466-9251, interno 2185, o escribir al correo electrónico zoonosis-moreno@hotmail.com.

Desde el Gobierno local se fortalece la presencia territorial mediante operativos barriales que consolidan una política integral de cuidado animal, tenencia responsable y prevención sanitaria en todo Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno