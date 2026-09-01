Se realizó una jornada de “Aura en la Plaza” en General Rodríguez

La Plaza Sarmiento fue escenario de una jornada especialmente destinada a las juventudes, con actividades que combinaron música, expresión artística, creación de contenido y participación.

Durante el encuentro se realizaron batallas de aura, propuestas vinculadas a la fotografía y el video, creación de contenido para redes sociales, desafíos y entrega de premios.

La jornada también contó con música phonk y funk trap, en una propuesta pensada para generar un espacio de encuentro y recreación.

La actividad permitió que las y los jóvenes fueran protagonistas de una tarde marcada por la expresión, la creatividad y la participación, fortaleciendo los espacios de encuentro y disfrute en el espacio público.

De esta manera, se continúa promoviendo propuestas destinadas a las juventudes, generando ámbitos para compartir experiencias, desarrollar distintas expresiones y disfrutar de la ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez